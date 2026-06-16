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Invité vun der Redaktioun (16. Juni)Xavier Bettel, Ausseminister

Annick Goerens
En Dënschdeg de Moien ass d'europäesch Aussepolitik Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 16.06.2026 05:59

Nodeems d’EU-Ausseministere gëschter hei zu Lëtzebuerg beieneen waren, ass de Moien de Xavier Bettel eisen Invité vun der Redaktioun.

Weider EU-Sanktioune géint Russland, Sträit iwwer Sanktioune géint Israel an d’Fro vu méiglechen duebele Standarden.

Wéi konsequent ass d’europäesch Aussepolitik nach? Doriwwer schwätze mer de Moien mam DP-Ausseminister. Den Xavier Bettel ass kuerz no 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

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