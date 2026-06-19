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Bilan vun der StroossesécherheetZejoert sinn 29 Leit bei Verkéiersaccidenter gestuerwen

RTL Lëtzebuerg
D'Zuel vun den Doudesaffer am Trafic war zejoert däitlech méi héich ewéi nach 2024.
Update: 19.06.2026 12:39
© Domingos Oliveira

1.126 Verkéiersaccidenter gouf et zejoert op de Lëtzebuerger Stroossen. Trotz dem Trafic, deen ëmmer méi zouhëlt, géif d'Zuel vun den Accidenter also relativ stabel bleiwen, schreift de Mobilitéitsministère e Freideg an engem Communiqué.

Vun de knapp 1.500 Leit, déi 2025 an Accidenter verwéckelt waren, goufen der 1.134 liicht blesséiert, 335 goufe schwéier verwonnt an 29 hunn net iwwerlieft, dorënner 8 Foussgänger. Dat ass eng däitlech Hausse géigeniwwer 2024, wéi et der 18 waren. Vëlosfuerer sinn net gestuerwen, mä d'Zuel vun de Schwéierblesséierten ënnert hinne klëmmt.

Grad d'Zuel u schwéieren Accidenter hëlt zou, firwat de Ministère och vun engem kontrasträiche Bilan schwätzt.

De Pourcentage u Persounen, déi alkoholiséiert en Accident haten, bleift mat 19% vun allen Onglécker leider relativ stabel, genee wéi och de Chiffer vu Leit, déi sech trotz dem Afloss vun Drogen hannert d'Steier gesat hunn a verongléckt sinn.

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