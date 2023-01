Dat op alle Fall, wann et dem däitsche Gesondheetsminister Karl Lauterbach nogeet.

Mat enger Ännerung vum Gesetz wëll d'Bundesregierung d'"Ärztekammer" dozou bréngen, hir Bluttspend-Richtlinne an den nächste véier Méint unzepassen an homosexuell Männer als Bluttspender zouzeloossen, esou de Minister am Interview mam Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ob ee Bluttspender ka ginn, ass eng Fro vu Risikoverhalen, net vu sexueller Orientéierung", esou de Karl Lauterbach am Interview. "Verstoppt Diskriminéierung dierf et och bei dësem Thema net ginn."

Déi däitsch Chamber vun der Doktere misst "endlech novollzéien, wat am gesellschaftleche Liewe längst Konsens ass." D'Limitatiounen, datt homosexuell Männer kee Bluttspenden dierfen, ass nach aus der Zäit vun der Aids-Kris. Dohannert stécht d'Suerg, datt bei homosexuelle Männer de Risiko vum Weidergi vum Virus duerch eng Bluttspend besonnesch héich ass. Dës Mesure gëtt scho méi laang bei eisen Noperen an och an anere Länner als diskriminéierend kritiséiert an déi aktuell däitsch Regierung hat sech an de Koalitiounsvertrag geschriwwen, dëst ofzeschafen.