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Kritt sexuell Iwwergrëffer virgehäitFranséische Sänger an Acteur Patrick Bruel an Untersuchungshaft

RTL Lëtzebuerg
De Parquet vun Nanterre huet de franséische Kënschtler, dee mam Virworf vu sexuellen Iwwergrëffer konfrontéiert ass, an d'garde à vue placéiert.
Update: 08.06.2026 11:34
De Patrick Bruel
De Patrick Bruel
© ALAIN JOCARD/AFP

De Patrick Bruel ass e Méindeg de Moien an Untersuchungshaft komm. De Parquet vun Nanterre wëllt de Sänger an Acteur zu enger Rei Virwërf befroen. Et lafe ronn eng Dose Plaintë géint hie wéinst Viol a sexuellen Iwwergrëffer, zu deenen et tëscht 1997 an 2012 soll komm sinn.

Bis ewell hat de Bruel d'Virwërf alleguer zréckgewisen. Seng Affekoten hu preziséiert, dass hire Mandat zu all Moment disponibel war fir d'Justiz, fir am Kader vun enger Prozedur virun den Autoritéiten ze äntweren. Hie géing sech alle Froe stellen an all néideg Informatioune liwweren, fir seng Onschold ze beweisen. D'Convocatioun hätt hie scho viru Woche kritt gehat.

D'Untersuchungshaft kann ëm 48 Stonnen, bis e Mëttwoch de Moien, verlängert ginn.

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