RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Spannend Momenter beim Scoutscamp zu MierschSpill a Spaass wärend enger Woch

Christophe Hochard
300 Jonker waren op der Sich no de Stécker vum Weltkompass. Vill verschidden Aufgaben hu misse geléist ginn.
Update: 24.07.2026 08:00

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Eng Woch laang huet de Scoutscamp vun der FNEL zu Miersch gedauert. All véier Joer gëtt dëse fir d'Wëllefcher, dat si Kanner tëscht 8 an 11 Joer, organiséiert. Op déi fënnef verschidde Kontinenter sinn déi Jonk gereest, fir de Weltkompass rëmzefannen. D'Begeeschterung bei de Jongen a Meedercher war riseg grouss.

300 Jonker a ronn 100 Mann Personal hu sech e puer flotter Deeg gemaach. D'Preparatioun op esou e Camp dauert am Schnëtt ee Joer. Vun de Verkleedungen, d'Geschicht opbaue bis hin zum Verdeele vun den Aufgaben.

D'Kanner an deem Alter mussen an eng Geschicht agebonne gi mat engem roude Fuedem a Personnagen, déi si iwwer d'Zäit vum Camp oder enger Kolonie begleeden.

Am meeschte gelies
CGDIS
16 Blesséierter bannent dräi Stonnen, dovunner sechs bei Frontalkollisioun um CR358
Fotoen
Bankiwwerfall zu Regensburg
Geiselnam mat Messerattack geet mat engem Doudegen op en Enn, 20 Joer alen däitschen Täter festgeholl
Fir all Asaz preparéiert
CGDIS stellt nei Gefierer vir
Video
Audio
Fotoen
12
Uerg Bëschbränn a Frankräich, Spuenien an Italien
Frankräich freet aner EU-Länner offiziell ëm Hëllef, 23.000 Leit zu Biscarrosse evakuéiert
Audio
Schro Bëschbränn
Méi wéi 20.000 Leit a Frankräich evakuéiert
Video
Weider News
Fach-Magazin "The Lancet Public Health"
Mënsche liewe méi laang, sinn awer och méi laang krank
Projet "Love Nature"
E Parcours duerch de Bësch, kreéiert vu Kanner
Video
Luxembourg TCG Convention
Frënn vu Sammelkaartespiller kënne sech den 19. September zu Zolwer treffen
0
Zefridde mat der Saison bis elo
Campingen zu Lëtzebuerg sinn a bleiwe beléift
Audio
1
Nationale CaraPio-Camp 2026 "Blårød"
473 Lëtzebuerger Guiden a Scoute verbréngen zwou Wochen an Dänemark
Fotoen
Bosseg Petitiounen
Muss d'WM-Finall frësch gespillt ginn?
30
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.