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Tréier (D)16 Joer al Fra am Zuch sexuell belästegt ginn

RTL Lëtzebuerg
Schonn den 20. Juli 2026 war et zum Virfall komm.
Update: 26.07.2026 14:57
© JAN WOITAS/dpa Picture-Alliance via AFP

Wéi d'Bundespolizei vun Tréier e Sonndeg matgedeelt huet, soll eng 16 Joer al Fra den 20. Juli géint 10:20 Auer an enger Regionalbunn bei der Afaart an d'Gare zu Tréier Affer vun enger sexueller Belästegung gi sinn. E 64 Joer ale Mann steet ënner Verdacht, déi jonk Fra géint hire Wëlle festgehalen an ugepaakt ze hunn.

Den Informatioune vun der Bundespolizei no soll de Mann d'Hand vun der Fra géint hire Wëlle festgehalen a si an den Aarm geholl hunn. Donieft soll hien hir d'Broscht an hir Hoer ugepaakt hunn.

Wéi Zéien op de Virfall opmierksam gi sinn, hu si der Fra gehollef. De presuméierten Täter, deen an der Äifel wunnt, ass doropshi Richtung Busgare fortgaangen. Hei gouf hie vun der Bundespolizei festgeholl. Hie konnt d'Kommissariat méi spéit nees verloossen. Géint hie gëtt elo wéinst sexueller Belästegung enquêtéiert.

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