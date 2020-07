Besonnesch de Business-Tourismus leit nach ëmmer ënner der Corona-Kris, sou de Mëttelstandsminister en Dënschdeg e Moien. Hie war eisen Invité.

D'Lëtzebuerger Tourismusbranche géif wéinst dem Coronavirus den Ament bei den Iwwernuechtungen nëmme bei 25% vun der Kapazitéit leien am Verglach mat de Jore virdrun. Besonnesch am Business-Tourismus wieren d'Zuelen niddreg.

Beim Tourismus am ländleche Raum an op de Campinger géife se dogéint nees unzéien. Dat huet de Mëttelstands- an Tourismusminister Lex Delles en Dënschdeg de Moien am RTL-Interview erkläert.

De Secteur vum Horesca a vum Evenementiel wier ganz besonnesch betraff, well en ee vun den éischte war, deen den Impakt vum Confinement ze spiere krut an elo nëmme lues nees un d'Rulle kënnt. D'Regierung géif dem Secteur awer massiv hëllefen, zum Beispill mat gratis Bonge fir Residenten an indirekten Hëllefen.

Datt d'Regierung zum Beispill selwer Hoteller keeft a verlount, schléisst de Lex Delles awer aus. Dat wier eng Concurence deloyale.

Ginn Hoteller a Restaurante bei enger zweeter Well nees zougemaach?

Do sot de Minister Delles, datt een dat net esou kéint soen. Et misst ee kucken, wou d'Infektiounen hierkommen an dann decidéieren.

Invité vun der Redaktioun: Lex Delles

Wéinst engem technesche Problem, gouf den Interview mam Lex Delles net op Video opgezeechent.

