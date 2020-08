En Donneschdeg de Moien ass den Deputéierte vun de Piraten eisen Invité vun der Redaktioun.

Wou fänkt d'Mobbing un a wou hält Satir op? Stinn d'Piraten nach fir d'Fräiheet am Internet an den Dateschutz? An wéi integer ass dës Partei, déi an de leschte Joren absënns duerch Affäre medial opgefall ass?

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Dat froe mer en Donneschdeg de Moien den Deputéierte vun de Piraten, dee rezent Plaintë géint d'Bedreiwer vu Satir- a Parodie-Sitten op de soziale Reseaue maache wollt. De Marc Goergen ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.