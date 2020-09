En Dënschdeg de Moien ass de Chef vun ArcelorMittal zu Lëtzebuerg eisen Invité vun der Redaktioun.

Et war ee Schock d'lescht Woch fir d'Gewerkschaften: ArcelorMittal baut 570 Plazen hei am Land of. Ma wat heescht dat genee? Wei gesäit d'Zukunft vun de 5 Sitten vum Stolgigant hei am Land aus? Huet dës Schwéierindustrie nach Plaz am Héichloun-Land Lëtzebuerg? A wéi wëll sech d'Entreprise um internationale Stolmarché géint den Präisdumping vun China duerchsetzen?

Gëschter waren déi éischt Gespréicher tëscht Patronat, Gewerkschaften an der Regierung. An dofir froe mer de Moien de Generaldirekter vun ArcelorMittal, wou d'Rees higeet.

De Roland Bastian ass eisen Invité vun der Redaktioun.

