E Freideg de Moien ass d'Presidentin vun der Associatioun vun den Hiewammen eis Invitée vun der Redaktioun.

De Gesondheetsdësch huet sech dës Woch eng Kéier mam Personalmanktem an de Gesondheetsberuffer auserneegesat, deen an den nächste Joren wuel nach méi aktuell gëtt.

D’Hiewamme souzen net mat um Dësch. Dat bedeit awer net, datt et bei hinnen keng Enkpäss géif ginn. Ganz am contraire.

Zanter Jore scho fuerdert d’Associatioun vun den Hiewammen méi Personal, méi Zäit fir Mamm a Kand a besser Aarbechtskonditiounen.

Mir schwätze mat hirer Presidentin Nadine Barthel.

Mat eiser Invité vun der Redaktioun geet et awer och ëm d’Zukunft vun der Gebuertspolitik, den Encadrement vun de Fraen zu Lëtzebuerg an d’Léieren aus der Coronakris.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

