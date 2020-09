Um RTL-Jobdag war d’Direktesch vun der Beruffsausbildung Véronique Schaber eis Invitée vun der Redaktioun.

Ronn 8.000 Leit sinn aktuell an enger Beruffsausbildung. Fir dee prakteschen Deel, deen d'Schülerinnen an d'Schüler an engem Betrib musse maachen, si "scho ganz vill Verträg ofgeschloss". D’Direktesch vun der Beruffsausbildung Véronique Schaber sot en Donneschdeg de Moien hei op RTL d’Beruffsausbildung wier zwar duerch d’Coronakris impaktéiert, mä net méi an net manner wéi d’Schoulwelt an d’Beruffswelt.

D’Regierung huet och Mesuren ergraff ewéi zum Beispill d’Verlängerung vun den Delaien ëm 2 Méint fir d’Validatioun vun enger Formatioun anzereechen. Donieft kënne sech Schüler schonn an engem Lycée aschreiwen, och wa se nach keng Plaz an engem Betrib fonnt hunn.

Onofhängeg vun der Corona-Kris réit d’Direktesch vun der Beruffsausbildung de Schüler "oppen" ze bleiwen, fir aner Ausbildungen. Zum Beispill wéilte vill Jonker Automechatroniker ginn, mä et gëtt nach aner Beruffer déi interessant si wéi Vëlomechaniker oder generell Techniker.

Och am Gesondheetsberäich an an der Alimentatioun wieren nach Léierplazen do, sou d’Veronique Schaber. Si hofft, datt een aus der Pandemie léiert, datt grad déi essentiell Beruffer et verdéngt hätten, méi valoriséiert ze ginn an datt d’Beruffsausbildung generell mat aneren Aen gekuckt gëtt.

Invité vun der Redaktioun: Véronique Schaber

