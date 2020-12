En Dënschdeg de Moien ass de gréngen Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Chamber stëmmt en Dënschdeg de Mëtten iwwert de Staatsbudget fir d’nächst Joer of. Wéinst der Corona-Kris wäerten d’Ausgaben och d’nächst Joer méi héich ewéi d’Recette sinn, mä den Defizit soll manner staark sinn, ewéi dëst Joer.

Sinn déi Zuelen nach aktuell, elo wou d’Restriktioune wéinst dem Covid verlängert ginn? Wéi gëtt de Gesondheetssecteur gestäerkt? Wéi gëtt gläichzäiteg an de Logement investéiert oder Progrès am Klimaschutz gemaach? Dat froe mir de Budgetsrapporter. De gréngen Deputéierten François Benoy ass Invité vun der Redaktioun um 10 op 8 hei op RTL.

