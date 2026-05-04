E Méindeg de Moie gouf zu Antwerpen déi nei Editioun vum Guide Michelin fir Lëtzebuerg a fir d'Belsch fir d'Joer 2026 presentéiert. De Restaurant Le Lys an der Villa Pétrusse ëm de Kach Kim de Dood krut säin éischte Stär vum prestigiéise Guide, deen déi Lëtzebuerger Kiche mat sengen asiateschen Aflëss lueft.
Fir de Kach bedeit dëst opootmen, well zanter der Ouverture vum Restaurant am Summer 2025 huet de Kim de Dood op genee dëst Zil hi geschafft.
De Restaurant "Cristallerie" ëm de Kach Milan Brée, dee genee wéi de Le Lys dëst Joer an déi enk Auswiel koum, muss sech deemno weider op e Stär gedëllegen.
Restaurante mat engem Michelin-Stär:
Restaurante mat zwee Michelin-Stären:
Restaurante mat engem Bib Gourmand fir exzeptionellt Präis-Leeschtungs-Verhältnis:
E Grénge Stär gouf et dëst Joer kee fir e Lëtzebuerger Restaurant.