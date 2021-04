En Donneschdeg ass de Mëttelstandsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

En Donneschdeg de Mëtteg stëmmt d'Chamber iwwert dat neit Covid-Gesetz of an do interesséiert jo besonnesch ee Punkt an zwar op d'Terrassen e Mëttwoch da lo opgoe kënnen oder net. Sinn d'Konditioune fir déi annoncéiert liicht Ouverture erfëllt?

Dat froe mer en Donneschdeg de Moien de Mëttelstands- an Tourismusminister, dee fir den Horeca-Secteur verantwortlech ass. De liberale Lex Delles ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi eng Perspektive kann d'Regierung de Betriber fir déi nächst puer Méint ginn a wéi laang bleiwen déi finanziell Hëllefe bestoen? Doriwwer wëlle mer och mat eisem Invité vun der Redaktioun schwätzen.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.