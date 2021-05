En Donneschdeg de Moien ass ee vun de Matbegrënner vun der Societéit Cannad'Our eisen Invité vun der Redaktioun.

Et gëtt nach ëmmer kee Stéchdatum fir d'Legaliséierung vum Cannabis. Ma spéitstens am Hierscht 2023 soll een entspriechende Gesetzestext virleien, dat hat d'Regierung esou versprach.

En Donneschdeg de Mëtteg ass eng Interpellatioun vun der CSV iwwer d'Legaliséierung vum Cannabis an der Chamber. An deem Kontext schwätze mer en Donneschdeg de Moie mat engem Pionéier vun der Hanf-Kultur am Grand-Duché.

Wat sinn d'Utilisatioune vum Hanf? Wéi leeft d'Geschäft mat dëser stigmatiséierter Notz-Planz? A firwat soll de Cannabis legaliséiert ginn? De Norbert Eilenbecker, Matbegrënner vun der Societéit Cannad'Our, ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

