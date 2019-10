E Samschdeg konnt de Steve Jans um Audi R8 LMS GT3 net just eng Klassevictoire am 9. Laf vun der VLN feieren, ma och säin Titel an dëser Kategorie.

De Steve Jans ass dës Saison an der Laangstreckemeeschterschaft VLN um Nürburgring vu Getspeed eriwwer bei Phoenix Racing gewiesselt. Dat war gläichzäiteg och e Wiessel vu Porsche eriwwer an den Audi R8. Dat war eng grouss Ëmstellung, an awer ass de Lëtzebuerger gutt eens ginn, wéi et ausgesäit.

Iwwert d'Saison konnt de Steve Jans, zesumme mat ënnerschiddlechen Teamkollegen, 3 mol d'Klass SP9 Pro-AM gewannen, an e stoung 2 weider Kéieren um Podium. D'Resultat vun deene gudde Resultater bedeit um Enn vun der Saison, dass de Lëtzebuerger déi Kategorie als Champion fir sech entscheet. An der leschter Course vun der Saison war et am General eng gutt 4. Plaz fir den Auto mat der Startnummer 9. Gewonne gouf d'Coure vum Maro Engel a Patrick Assenheimer um Mercedes AMG GT3 vu Black Falcon, viru Frank Stippler/Vincent Kolb op Audi R8 LMS GT3 (Phoenix Racing) an Christian Kognes, David Pittard, Jody Fannin op BMW M6 GT3 (Walkenhorst Motorsport).

Punkten am Championnat SP9 Pro-AM:

1) Steve Jans 39,66

2) Rudi Adams 31,08

3) John Shoffner / Janine Hill / Fabian Schiller 30,75

© 1VIER.com

Weider Resultater vu Lëtzebuerger Lizenzéierten

Den Daniel Bohr war op engem Porsche 718 Cayman GT4 vun Teichmann Racing ugetrueden. Zesumme mat sengem 2 Teamkollege kënnt hien um Enn op déi 26. Plaz am General.

De Charles Oakes ass mam Ulrich Korn op engem Porsche Cayman an der Kategorie V5 gestart. Si kommen um Enn op Plaz 86.

De Max Lamesch an de Sebastien Carcone ginn op engem Renault Megane RS (VT2) déi 105. am General.

De Wilson Graham ass mam Andrew Wolfe op engem BMW 325i op der 118. Plaz iwwert den Zilstréch gefuer.