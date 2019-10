Déi 10. a leschte Course vun der Saison huet de Michael Ammermüller gewonnen, deen och um Enn de General gewënnt.

Um Bord vun der Formel 1 a Mexiko gouf e Sonndeg déi leschte Course vun der Saison am Porsche Supercup gefuer. Den Dylan Pereira huet hei de Podium knapp verpasst an ass de 4. ginn.

Gewonne gouf d'Course vum Michael Ammermüller, dee sech och den Titel geséchert huet. Den Däitsche steet um Enn vun der Saison fir 3. Kéier noeneen ganz uewen um Podium vum Porsche Supercup.

Fir den Dylan Pereira war et eng gutt Saison. Zu Spa an der Belsch hat de Lëtzebuerger seng éischte Victoire am Porsche Supercup gefeiert, da stoung hien och e puer Mol um Podium.