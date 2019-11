Gewanne konnt de GP vun den USA de Valtteri Bottas, dat ebe virum Lewis Hamilton an dem Max Verstappen op Red Bull.

De Lewis Hamilton gouf fir d'6. Kéier a senger Karriär Formel-1-Weltmeeschter. De Brit konnt sech e Sonndeg beim Grousse Präis vun den USA déi 2. Plaz sécheren an dat ass him duergaangen, fir sech 2 Grand-prixe viru Schluss, d'Weltmeeschterkroun opzesetzen.

Resumé vun der Course

E Sonndeg bei Grousse Präis vun den USA goung ee Mercedes-Pilot vun der 1. Positioun aus an d'Course. Dëst war awer net de Lewis Hamilton, ma de Valtteri Bottas. De Finn, deen e Samschdeg beim Qualifying keen esou richteg um Ziedel hat, konnt sech seng 5. Pole an dëser Saison sécheren.

Virun der Course war och kloer, datt de Lewis Hamilton "just" huet missen den 8. ginn, fir sech de WM-Titel schonn um Sonndeg fir eng 6. Kéier ze kropen.

De Start ass ouni gréisse Virkommessen ofgelaf. Iwwerdeems konnt sech de Lewis Hamilton vun der 5. Positioun op déi 3. no vir schaffen. Mat dësem Iwwerhuel-Manöver ass hien nach méi no u säi 6. Titel komm.

Schlecht Nouvellë gouf et an der 9. Ronn fir d'Scuderia Ferrari. De Sebastian Vettel, dee jo e Samschdeg beim Qualifying déi 2. Startpositioun erschafft hat, huet säi Bolid misse stoe loossen: him hu Problemer mat dem Fuerwierk ee Stréch duerch d'Rechnung gemaach.

Nodeems d'Course an der Hallschecht war, huet sech d'Bild un der Spëtzt deemno esou erëmgespigelt, datt de Valtteri Bottas op Mercedes virum Max Verstappen op Red Bull an dem Lewis Hamilton ënnerwee war.

Nodeems de Weltmeeschter d'Féierung no engem Boxestopp iwwerholl huet an eng 15 Ronne viru Schluss vu sengem Rennstall matgedeelt krut, datt d'Wahrscheinlechkeet, datt säin Auto bis un d'Enn hält, 100% wier, huet de Brit säin Tempo just nach misse geréieren. Iwwerdeems ass Charles Leclerc zu deem Ament déi séierste Ronn gefuer - soss war et eng enttäuschend Virstellung vun de Ferrarien.

Am weidere Verlaf vun der Course ass de Lewis Hamilton vir gefuer, do hannendrun de Valtteri Bottas an de Max Verstappen - bis 5 Ronne viru Schluss.

Do huet de Bottas nämlech den Hamilton attackéiert a versicht, laanscht de Brit ze kommen. Dëst sollt dem Finn awer eréischt eng Ronn drop geléngen. An hannert dem Hamilton huet de Verstappen och nach ferm op de Gas gedréckt.

Um Enn ass d'Course genee mat der Konstellatioun - Bottas - Hamilton - Verstappen - op en Enn gaangen. Domat war de 6. WM-Titel fir de Brit an dréchenen Dicher. Elo bleift nach de Grousse Präis vu Brasilien an Abu Dhabi ze fueren.