D'Écurien an der Formel 1 loosse sech ëmmer nees speziell Aktiounen afalen. Elo huet Red Bull Racing e Boxestopp am fräie Fall probéiert...

Formel 1 ass jo bekannt an engem Wansinnstempo d'Pneuen ze wiesselen. Red-Bull Racing hält momentan de Weltrekord, déi beim Grand Prix zu Sao Paulo a Brasilien déi 4 Pneuen an 1,82 Sekonnen gewiesselt hunn. Op si huet elo eng besonnesch Challenge gewaart. E Boxestopp am fräien Fall. Kuckt de Video