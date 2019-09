Bei dem Tour duerch d'Slowakei ass de Bob Jungels no dem éischten Dag staarken 3. am Generalklassement.

E Mëttwoch goufen 2 Etappen gefuer: déi éischt war am Massesprint fir den Norweger Alexander Kristoff (138km). Hei war de Lëtzebuerger Champion als 50ten iwwer d'Arrivée gefuer.

Am Nomëtteg stoung do nach en kuerzt Zäitfuere vu 7,3 Kilometer um Programm. De Coureur vun Deceuninck Quick-Step ass hei hannert dem Schwäizer Stefan Küng an sengem Coequipier Yves Lampaert den 3te ginn an hat 8 Sekonnen Retard op de Vainqueur.

Um Donneschdeg gëtt déi mat 227 Kilometer längsten Etapp gefuer. D'Course dauert nach bis e Samschdeg.