Bei dem Tour duerch d'Slowakei ass de Bob Jungels nom zweeten Dag vun der drëtter op déi véiert Plaz ofgerëtscht.

Um Donneschdeg gouf déi mat 227 Kilometer längsten Etapp gefuer. Hei konnt sech den Eduard-Michael Grosu duerchsetzen, virum Yves Lampaert an dem Arnaud Démare. De Bob Jungels hat als 28. 9 Sekonne Réckstand op de Gewënnergrupp.

Am Generalklassement läit den Yves Lampaert un der Spëtzt, 3 Sekonne virum Stefan Küng an 13 virum Kamil Gradek. De Bob Jungels huet als 4. e Retard vun 20 Sekonnen, an domadder just 1 Sekonn Virsprong op de 5. Tom Bohli.

Op der zweetleschter Etapp e Freideg geet et iwwer 200,6 Kilometer vu Ruzomberok op Hlohovec. Hei erwaarden d'Coureuren 3 Bierger vun der 2. Kategorie.

Generalklassement

1 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 9:17:31

2 Stefan Küng (SUI) Groupama - FDJ 0:00:03

3 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:00:13

4 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step 0:00:20

5 Tom Bohli (SUI) UAE Team Emirates 0:00:21

6 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 0:00:22

7 Matthias Brändle (AUT) Israel Cycling Academy 0:00:24

8 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:00:26

9 Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe 0:00:26

10 Jan Bárta (Cze) Elkov - Author 0:00:27