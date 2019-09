Um Sonndeg war den Optakt vun der neier Saison am Cyclocross zu Brouch. Op d'Plazen zwee an dräi sinn de Belsch Loïc Hennaux an de Scott Thiltges gefuer.

Mat ënner anerem Reichling, Thiltges an Hennaux waren direkt e puer Leit um Depart déi fir d'Victoire an Fro komm sinn. Och den jonken Tristan Parrotta deen sech déi lescht Woch schonn an gudder Form presentéiert huet misst een op der Rechnung hunn.

Den beschte Start an d'Course hat de Scott Thilgtes an hie konnt direkt am Ufank d'Féierung iwwerhuelen.

Thiltges, Reichling, Hennaux sou ass et duerch déi 2 éischt Tier gaangen. Zu dësem Moment konnt sech den Parrotta deen méi weit hannen gestart war Positioun fir Positioun no vir kämpfen.

Am drëtten Tour huet sech den Lex Reichling kuerz un d'Spëtzt gesat, dat virum engem ganz staarken Parrotta an dem Scott Thiltges. Nëmmen een Tour méi spéit huet de 27 Joer ale Coureur vum UC Dippech seng Géigner hannert sech gelooss a vun deem Moment un d'Course ugefouert woubäi de Lex Reichling bis op déi 3. Platz zeréckgefall ass. Dat virun allem well hien sech op dem technesch immens schwéiere Parcours net richteg zerecht fonnt huet.

Un der Spëtzt konnt den Tristan Parrotta seng Avance Tour fir Tour ausbauen. 2 Tier viru Schluss war de Virsprong souguer op iwwer 20 Sekonnen geklommen.

Dëse konnt hien op eng impressionnant Manéier souguer nach bis op 36 Sekonnen ausbauen a gewënnt verdéngt dësen éischten offizielle Cross vun der Saison. Hannert him kommen de Loic Hennaux op di zweete Platz an de Scott Thiltges kompletéiert de Podium.