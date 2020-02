Den Alex Kirsch wéi och de Kevin Geniets si mam Peloton iwwert d'Arrivée gefuer.

2 Kilometer virun der Arrivée waren nach 3 Coureuren un der Spëtzt vun der Course. Zu dee Ament huet den Alex Kirsch attackéiert, fir kënnen opzeschléissen. Dëst ass dem Lëtzebuerger net gelongen, hie gouf nees vum Peloton agefaangen. Mat just engem Ecart vun 2 Sekonne konnte sech 2 vun den 3 Leader an d'Zil retten. Den Dries de Bondt kënnt hei als éischten iwwert d'Linn, zäitgläich mam Georg Zimmermann.

Un nouveau final complètement fou dans cette @Etoile_Besseges !!



Les deux derniers échappés du jour ont su résister au peloton jusqu'au dernier moment pour se disputer la victoire !



C'est donc le Belge Dries De Bondt qui s'impose sur cette 3e étape ! 👏 pic.twitter.com/Vy3Yg0ezHO — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 7, 2020

Mat engem Retard vun 2 Sekonnen huet de Magnus Cort Nielsen de Sprint vum Peloton gewonnen a gëtt Drëtten op der Etapp. De Kevin Geniets an den Alex Kirsch si mat dësem Peloton iwwert d'Arrivée gefuer.

Leader am General bleift de Fransous Alexys Brunel. Den Alex Kirsch ass de 4. op 16 Sekonnen an de Kevin Geniets den 5. op 17 Sekonnen. Vum Luc Wirtgen hu mir nach kee Resultat.

Klassement vun der 3. Etapp

De Kevin Geniets koum als 45. iwwert d'Linn, 5 Plaze virum Alex Kirsch, béid mat engem Retard vun 2 Sekonnen. Och am Peloton war de Luc Wirtgen, deen op déi 30. Plaz gefuer ass.

Generalklassement no der 3. Etapp



1. BRUNEL Alexys GROUPAMA-FDJ 11h03'16''

2. COSNEFROY Benoit AG2R LA MONDIALE +03''

3. PLANCKAERT Edward SPORT VLAANDEREN-BALOISE +10''

4. KIRSCH Alex TREK-SEGAFREDO +16''

5. GENIETS Kévin GROUPAMA-FDJ +17''

6. THWAITES Scott ALPECIN-FENIX +19''

7. VAN HOECKE Gijs CCC TEAM +19''

8. CALMEJANE Lilian TOTAL DIRECT ENERGIE +19''

9. VICHOT Arthur B&B HOTELS-VITAL CONCEPT +19''

10. MAURELET Flavien ST MICHEL-AUBER 93 +24''

88. WIRTGEN Luc WALLONIE BRUXELLES +08'50''