De Vëlo huet, och wéinst Corona, am leschte Joer ee reegelrechte Boom erlieft. Eng vun de Konsequenzen ass awer och, dass et ëmmer méi Accidenter tëscht Vëlosfuerer an Automobiliste ginn. Dacks gëtt een deem aneren d'Schold. Där Problematik ass sech och déi beschte Lëtzebuerger Coureuse, d'Christine Majerus bewosst:

"Ech weess, dass net alleguerten d'Vëlosfuerer gutt a respektvoll fuere wéi si dat sollen. Ech wëll mech och dofir entschëllegen. Mir sinn awer net alleguerten esou an d'Majoritéit passt wierklech op. Et ass egal, wéi gutt mir oppassen. Een Accident ass ëmmer séier geschitt, wann Dir net oppasst. Mir brauchen d'Autosfuerer, dass Dir och op eis oppasst. Wann Dir eng Kéier ee Vëlosfuerer um Capot leien hutt, da gitt Dir ni méi frou. An dann ass et egal, wiem seng Schold et war. Ech mengen, mir mussen dorunner schaffen, dass mir eis géigesäiteg méi respektéieren. An Zukunft wäerte méi Vëloen op der Strooss fueren an awer nach ëmmer esou vill Autoen. Et ass wichteg, dass mir eis do frëndlech treffen an der Mëtt."

Mat der Campagne "Sécher mam Vëlo" kontrolléiert d'Police an Zukunft, ob jiddweree deem anere säi Raum am Verkéier respektéiert.