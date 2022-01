No 12 Joer huet d'FSCL sech vum Christian Swietlik als Nationaltrainer getrennt. Bei der Sich nom Nofollger wëllt een näischt iwwerstierzen.

Neien Nationaltrainer gesicht / Reportage Rich Simon

D'FSCL, déi Lëtzebuerger Vëlosfederatioun, huet de Kontrakt mam aktuellen Nationaltrainer Christian Swietlik op den 1. Februar gekënnegt. An dat nodeems hie ronn 12 Joer fir d'FSCL geschafft huet. Nämlech zanter 2009. 2016 gouf hien Nationaltrainer. An där Zäit, seet de President vun der FSCL Camille Dahm, hätt hien duerch d'Bank eng gutt Aarbecht gemaach.

"Et ass esou, datt een no all deene Joren an eppes erakënnt, wou mir deelweis manner gutt vu Plaz kommen. Dann ass et nëmmen normal, datt ee sech ëmkuckt. Mir erneieren eis Ekipp a starten nei duerch. Deemno hu mir gesot, datt mir mam Christian géifen ophalen an eis nei opstellen an no vir kucken."

D'FSCL ass elo op der Sich no engem Successeur fir de Poste vum Nationaltrainer.

"De Christian Helmig, eisen DTN, an de Fränk Schleck, eise Coordinateur, sinn elo gefuerdert, fir kuerzfristeg ze kucken, wou et kéint higoen. Da musse mir awer och mëttelfristeg kucken, wien an d'Ekipp ka bäikommen, wann de Vëlodrom bis do steet."

De Camille Dahm seet, datt ee sech wëll Zäit loossen, fir déi richteg Persoun fir de Poste vum Nationaltrainer ze besetzen. Virun allem ass et wichteg, datt de ganze Package stëmmt.

"Hie muss Fachkompetenzen hunn a mënschlech an eis technesch Ekipp erapassen, fir datt mir nees ee gudde Kontakt zu eise Coureuren a Veräiner kréien oder nei opbauen."

Bis an de Summer era gëtt ee sech bei der FSCL Zäit, fir een neien Nationaltrainer oder firwat och net eng Trainerin ze fannen.