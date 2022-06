Dëse Weekend gi ronderëm Kielen déi national Meeschterschaften am Cyclissem gefuer. Um Samschdeg waren et d'Coursse vun der Jugend an de Masters.

An den Nowueskategorië waren et d'Coureure vum UC Dippech a vum Cycling Team Atertdaul, déi op sech opmierksam gemaach hunn.

An der Kategorie vun den Debutanten hu sech de Rick Meylender an d'Sarah Mousel (béid UC Dippech) duerchgesat. De Meylender setzt sech virum Flavio Astolfi an dem David Loschetter duerch, d'Sarah Mousel kënnt virum Lisi Schmitz un.

Bei de Cadets huet sech de Yanis Molter (CC Chevigny) virum Dave Cichy an dem Maximilien Outlet (béid CT Atertdaul) duerchgesat. Bei de Cadetten gewënnt d'Kylie Bintz (Vëlosfrënn Gusty Bruch) am Sprint virum Amy Breuer an dem June Nothum (béid CT Atertdaul).

An der jéngster Kategorie vun de Minimes gewënnt de Lorenzo Astolfi (UC Dippech) am Sprint virum Yannis Elsen an dem Manu Kohl (béid CT Atertdaul). Bei de Meedercher geet de Championstitel un d'Sarah Koenig, dat sech viru senger Coequipière Enola Walsch an dem Chiara Christen (LP07 Schëffleng) duerchsetzt.

Um Sonndeg stinn nach d'Coursse vun de Junioren, den Dammen an den Hären um Programm.