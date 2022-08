D'Lëtzebuergerin war op der 1. Etapp vum Ladies Tour an Holland an eng Chute verwéckelt.

Kee Gléck hat d'Christine Majerus en Dënschdeg op der éischter Etapp vum Simac Ladies Tour an Holland. D'Lëtzebuerger Championne war eng 80 Kilometer virun der Arrivée an eng Chute verwéckelt an huet missen opginn.

D'Majerus huet sech bei dëser Chute d'Schëller ausgekugelt a sech d'Schlësselbeen an d'Broschtbeen gutt geprellt. Si muss net operéiert ginn. D'Lëtzebuergerin konnt d'Klinick nees verloossen. Wéi laang si eng Paus muss maachen, ass nach net gewosst.



D'Lorena Wiebes huet sech iwwerdeems op der éischter Etapp no 141 Kilometer zu Lelystad am Sprint virum Karlijn Swinkels an dem Audrey Cordon-Ragot duerchgesat.

19 Damme sinn um Enn ëm d'Etappevictoire gefuer. De Spëtzegrupp hat sech 80 km virun der Arrivée no der gréisserer Chute am Peloton forméiert.

D'Klassement vun der Etapp

1 WIEBES Lorena - Team DSM 3:17:24 ,,

2 SWINKELS Karlijn - Team Jumbo-Visma ,,

3 CORDON-RAGOT - Audrey Trek - Segafredo ,,

4 JACKSON Alison - Liv Racing Xstra ,,

5 DUVAL Eugénie FDJ - SUEZ - Futuroscope ,,

6 ROSEMAN-GANNON Ruby - Team BikeExchange - Jayco ,,

7 PALADIN Soraya - Canyon//SRAM Racing ,,

8 GASPARRINI Eleonora Camilla - Valcar - Travel & Service ,,

9 HENDERSON Anna Team - Jumbo-Visma ,,

10 KOREVAAR Jeanne - Liv Racing Xstra ,,

...

DNF MAJERUS Christine - Team SD Worx -

De General

Schreiwes

Christine Majerus qui a pris le départ aujourd’hui de la première étape du Simac Ladies Tour aux Pays-Bas a malheureusement été contrainte à l’abandon suite à une chute intervenue dans le peloton après environ quatre-vingt kilomètres de course.

Après avoir effectué des examens complémentaires, il s’avère que Christine Majerus souffre d’une importante contusion au niveau de la clavicule et du sternum écartant le premier diagnostic d’une luxation de la clavicule nécessitant une intervention chirurgicale.

Ce sont donc des nouvelles plutôt rassurantes pour la championne luxembourgeoise. Elle a ainsi pû quitter l’hôpital à l’issue des multiples examens radiologiques malgré une incapacité à pouvoir bouger le bras pour le moment. Elle devrait effectuer un nouvel examen clinique prochainement afin d’évaluer l’évolution de son rétablissement.