E Mëttwoch hat d'Christine Majerus sech schonn de 17. Titel noeneen am Zäitfuere geséchert.

Zu Berbuerg ass e Sonndeg de leschten Dag vum Lëtzebuerger Championnat am Cyclissem. E Sonndeg de Moie sinn déi nei Championen an der Stroossecourse bei de Junioren an den Damme gesicht ginn.

Bei den Damme konnt sech d'Christine Majerus nees de Rout-Wäiss-Bloen-Trikot sécheren. Si huet sech no 79 Kilometer am Sprint virum Nina Berton an dem Marie Schreiber behaapt. D'Gwen Nothum war mat Majerus, Berton a Schreiber an de leschten Tour gaangen, huet do awer misse lassloossen. Um Enn gëtt d'Coureuse vum CT Atertdaul déi 4. mat ronn 30 Sekonne Retard a séchert sech den Titel bei de Juniorinnen. Vize-Championne bei de Juniorinne gëtt d'Anouk Schmitz. Si hat e Réckstand vu ronn 5 Minutten op d'Christine Majerus.

D'Isabelle Klein ass iwwerdeems Championne bei der Elite ouni Kontrakt ginn.

Bei de Junioren huet den Oliver Korva der Course de Stempel opgedréckt. De Coureur vun Dippech huet sech en solitaire de Meeschtertitel geséchert. Hie war och schonn emol Champion bei den Debutanten. Ëm d'Plazen 2 an 3 gouf et e Sprint tëscht dem Noa Berton, dem Alex Kerrens an dem Fynn Ury. Um Enn huet sech den Noa Berton Sëlwer geséchert an de Fynn Ury Bronze. Si haten no 95 Kilometer e Réckstand vu 5 Minutten a 46 Sekonnen.

E Sonndeg de Mëtteg ginn nach bei den Hären d'Champione bei der Elite mat Kontrakt an ouni Kontrakt gesicht.