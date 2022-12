Invité am Podcast "Drëtt Hallschent – De Sporttalk" ass dës Woch de Paul Philipp.

D'Futtball-Weltmeeschterschaft am Katar ass e Sonndeg mam Titel fir Argentinien op en Enn gaangen. Am leschte Podcast "Drëtt Hallschent – De Sporttalk" fir d'Joer 2022 kuckt de Jeff Kettenmeyer mam FLF-President an RTL-Expert Paul Philipp op déi legendär Finall géint Frankräich zeréck. Donieft geet et ëm déi positiv Iwwerraschungen, sou wéi awer och ëm déi Ekippen, déi enttäuscht hunn.

Podcast Drëtt Hallschent Episod 94: Paul Philipp iwwer WM

De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.