RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kader vum TitelverdeedegerArgentinien fiert mat 17 Weltmeeschter op dem Messi seng lescht WM

RTL Lëtzebuerg
D'"Albiceleste" geet als Titelverdeedeger an dës WM eran an huet mat engem Kader, dee gréisstendeels d'selwecht bliwwen ass, nees bescht Chancen, ëm déi gëlle Coupe matzespillen.
Update: 10.06.2026 18:35
AUBURN, ALABAMA - JUNE 09: Thiago Almada of Argentina celebrates with Lionel Messi and Rodrigo De Paul after scoring the team's third goal during the international friendly match between Argentina and Iceland at Jordan-Hare Stadium on June 09, 2026 in Auburn, Alabama. Todd Kirkland/Getty Images/AFP (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
D'Spiller vun Argentinien feieren dem Lionel Messi säi Gol am Testmatch en Dënschdeg géint Island.
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Am Dezember 2022 gouf Argentinien am Katar fir déi drëtte Kéier zum Weltmeeschter gekréint. Och knapp véier Joer duerno huet sech bei der "Albiceleste" net all ze vill verännert. Ganzer 17 Weltmeeschter wäerten am Grupp J géint Algerien, Jordanien an Éisträich untrieden.

De leschten Danz op der WM-Bün gëtt et fir de Lionel Messi. De Leader a Kapitän huet sech an deene leschte Wochen a Méint an der US-amerikanescher MLS an Toppform gewisen a féiert och dëst Joer nees net ouni Grond ee vun de Favoritte vun dësem Turnéier un.

Am Gol wäert op en Neits den Emiliano Martinez stoen, deen um leschten Turnéier virun allem am Eelefmeterschéissen an och op der Linn seng Qualitéite gewisen huet. Virun him wäert hien da mam Lisandro Martinez a Cristian Romero och nees op zwee staark Defenseure vertraue kënnen. Och den 38 Joer ale Routinier Nicolas Otamendi, fir deen et och déi lescht WM wäert sinn, ass eng Optioun.

Am Mëttelfeld gëtt et dann eng relativ gutt Mëschung aus erfuerene Spiller wéi dem Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandes oder och engem Leandro Paredes, an op där anerer Säit jonken Talenter, wéi dem Thiago Almada oder Nico Paz.

Déi gréisst Qualitéit kënnt awer dann am Stuerm. Nieft dem villfache Weltfuttballer Lionel Messi wäerten de Julian Alvarez vun Atlético Madrid an och de Lautaro Martinez, den Top-Scorer vun der Copa America 2024, fir Gefor suergen.

Fir den Optakt geet et fir Argentinien géint Algerien (17.06.) an duerno nach géint Éisträich (22.06.) a Jordanien (28.06.).

WM-Virschau: Grupp J

Virschau op d'Futtball-WM: Grupp J
Titelverdeedeger Argentinien ee vun de grousse Favoritten

Am meeschte gelies
No Vol iwwert Atlantik
Waasserstoff-Ballon aus den USA mécht historesch Landung zu Baastenduerf
Fotoen
7
Bei der LSAP rumouert et
D'Liz Braz huet refuséiert, fir hir Fraktioun an der Chamber ze schwätzen
Audio
45
USA wiere gezwongen, ze reagéieren
Donald Trump dreet dem Iran mat Repercussiounen no Ofschoss vu Militär-Helikopter
Autonom Mobilitéit
Zu Biissen fuere 5 "Roboter-Taxien", spéider bis zu 30 am Land
18
Wäisst Haus gëtt Erklärungen
Somalesche WM-Arbitter, deen ausgeschloss gouf, soll Terror-Verbindungen hunn
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Sankt Pölten an Dirk Carlson gi getrennte Weeër
Mesurë géint Zäitspill, Protest a Beleidegungen
Dat sinn déi nei Reegelen, déi fir d'Futtball-WM 2026 gëllen
1
Real Madrid
Wéini gëtt de José Mourinho als neien Trainer presentéiert?
0
De Pedro Resende ënnerschreift fir déi 3. Kéier beim FCD03.
Successeur vum Yannick Kakoko
Pedro Resende gëtt fir déi 3. Kéier Trainer vum FC Déifferdeng 03
Virschau op d'Futtball-WM: Grupp B
"Favorit ass d'Schwäiz, honnertprozenteg", sou de Mirza Mustafic
0
Futtball European Qualifiers Dammen
Lëtzebuerg verléiert och déi lescht Partie géint d'Belsch
Video
Fotoen
10
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.