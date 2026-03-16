Coupe am FuttballDéifferdeng kritt et an der Véierelsfinall mam Racing ze dinn

Jeff Kettenmeyer
Update: 16.03.2026 12:56

Am nationale Futtball war e Méindeg an der Mëttesstonn den Tirage vun de Véierelsfinallen an der Coupe de Luxembourg.

Den Titelverdeedeger Déifferdeng spillt géint de Racing. D’Fola aus der Éierepromotioun kritt et mat Rodange ze dinn. An der Halleffinall spille béid Vainqueure géinteneen.

Biissen huet een Heemmatch géint Nidderkuer a Feelen spillt géint Rouspert. Och hei treffen d’Gewënner an der Halleffinall openeen.

D’Matcher ginn den 22. Abrëll gespillt.

Bei den Damme kënnt et an der Halleffinall zu de Matcher Ell géint Racing a Mamer kritt et mat Déifferdeng ze dinn. D’Matcher sinn den 1. Abrëll.

PDF: All d'Matcher vun der Coupe am Iwwerbléck

Am meeschte gelies
Ganz vill Fotoen
Um Sonndeg war zu Péiteng Kavalkad mat 69 Gruppen an 30 Ween
Video
Fotoen
0
"Nous ç nous" a "Fais pas ci, fais pas ça"
De franséischen Acteur Bruno Salomone ass mat 55 Joer gestuerwen
1
Futtball-Championnat: BGL Ligue
1:1 tëscht Déifferdeng an der Jeunesse, Victoirë fir Diddeleng a Biissen
Video
Fotoen
1
98. Editioun vun den Academy Awards
"One Battle After Another" ass de grousse Gewënner vun den Oscaren 2026
Fotoen
1
Nächste Weekend
Vum Feld op de Glacis - 5. Editioun vum "Bauerenhaff an der Stad"
Fotoen
Weider News
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Liverpool an Tottenham trenne sech 1:1, Mainz klappt Bremen
1
Futtball-Championnat: BGL Ligue
1:1 tëscht Déifferdeng an der Jeunesse, Victoirë fir Diddeleng a Biissen
Video
Fotoen
1
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Olesen trëfft fir Graz, Jans mat Beveren weider ongeschloen
1
De Francesco Pio Esposito huet fir Inter getraff
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Inter deelt just mat Bergamo, Lens verpasst Sprong un Tabellespëtzt
0
Déi dräi Punkte sinn um Verluerekascht bliwwen
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Munneref wënnt zu Rodange, de Racing klappt Hesper
3
Den Jackson huet nach virun der Paus mussen dusche goen
26. Spilldag an der Bundesliga
Zweemol Rout fir Bayern bei Gläichspill zu Leverkusen
27
