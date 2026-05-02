Vun der Passioun zum PräisWéi den David Leal mat Manga seng eege Welt zeechent

Philippe Dondelinger
Fir den 18 Joer alen David Leal ass Manga net just en Hobby. Et ass eng Flucht aus dem Alldag.
Update: 02.05.2026 07:00
"Ech hu mat 4 Joer ugefaangen ze molen"

Mat engem Bläistëft an der Hand huet fir den David Leal alles ugefaangen. Schonn als klengt Kand huet hien ugefaange mat kritzelen, du molen – ganz spontan, ouni grouss Reegelen.
Haut, mat 18 Joer, ass aus där Passioun méi ginn: Hie kreéiert seng eege Manga-Welten – an dat esouguer esou gutt, datt hie mat senger eegener Manga-Geschicht bei engem Concours de 4. Präis gewonnen huet.

"Wann ech zeechnen, vergiessen ech den Alldag"

Fir den David ass Manga net just en Hobby. Et ass eng Flucht aus dem Alldag.
Wann hien um Dësch sëtzt an zeechent, verschwënnt alles ronderëm hien. Zäit spillt keng Roll méi – just nach d'Linnen, d'Figuren an d'Geschicht, déi lues a lues entsteet. Eng Erfarung, déi vill jonk Kënschtler deelen: Zeechnen als Moment fir sech selwer.

"E Manga-Artist op de soziale Medien huet mech inspiréiert"

Wéi vill aner jonk Leit huet och den David seng Inspiratioun online fonnt. Op Plattforme wéi Instagram oder TikTok deelen Artisten hir Wierker, Tutorials a Kreatioun-Prozesser. Dës Welt huet och hie gepräägt a motivéiert, selwer besser ze ginn.

Manga: Eng japanesch Konscht, déi Lëtzebuerg eruewert

Manga kënnt ursprénglech aus Japan, ass haut awer e weltwäite Phänomen. Och zu Lëtzebuerg gëtt den Interessi ëmmer méi grouss: Eventer wéi de Japan Manga Wave zéien all Joer Fans vun Anime, Cosplay a Manga un. An och Atelieren a Course fir jonk Leit weisen: Manga ass längst och hei ukomm. Den David ass Deel vun där neier Generatioun.

Stonnen Aarbecht fir eng eenzeg Säit

Wat dacks einfach ausgesäit, ass a Wierklechkeet eng Gedold-Aarbecht. Eng eenzeg Säit ka Stonnen daueren: Skizz, Detailer, Ausdrock, Perspektiv – alles muss passen. Et geet net just ëm d'Zeechnen, mee och drëms Geschichten z'erzielen – ouni vill Wierder.

E 4. Präis als Motivatioun

De 4. Präis fir seng Manga-Geschicht "Le train des Ardennes" iwwert de Krich ass fir den David net just eng Auszeechnung. Et ass virun allem eng Bestätegung, datt seng Aarbecht ukënnt. "An eng Motivatioun, fir weider ze maachen.

Eng Geschicht, déi eréischt ufänkt

Fir den David Leal ass Manga nach laang net eriwwer. Am Géigendeel: et ass eréischt den Ufank. Mat all neier Zeechnung, mat all neier Iddi schreift hie seng eege Geschicht weider an dat

Stréch fir Stréch.

Am meeschte gelies
Lokal LSAP confirméiert
De laangjärege Buergermeeschter vu Mäertert-Waasserbëlleg Gust Stefanetti ass dout
12
OGBL-Presidentin Nora Back warnt
"Generalstreik net méi ze verhënneren" wa Gesondheetssystem weider privatiséiert gëtt
Video
Audio
Fotoen
29
A1 war temporär gespaart
Camper no Kollisioun mat alkoholiséiertem Chauffer op Autobunn ëmgetippt
Ried vum LCGB-President
Patrick Dury schéckt Luc Frieden an "Nohëllefstonn iwwer Sozialpolitik" bei de Jean-Claude Juncker
Video
Fotoen
36
No Interceptioun vu Global Sumud Flotilla
Xavier Bettel confirméiert, datt Lëtzebuerger Residenten u Bord waren a kritiséiert Israel
Weider News
Well russesch Kënschtler zougelooss goufen
International besate Biennal-Jury trëtt aus Protest zeréck
6
Am Alter vun 88 Joer
Däitsche Moler a Sculpteur Georg Baselitz gestuerwen
1
Nummer 486
En neit Online-Kräizwuerträtsel ganz op Lëtzebuergesch
Musek, Danz, Moud an och Iessen
K-Pop - Eng global Well erreecht Lëtzebuerg
Video
Fotoen
1
D'Lys Assia hat den éischten ESC 1956 fir d'Schwäiz gewonnen
Wie kann hëllefen?
Op der Sich no fréieren ESC-Opnamen
1
Bis Enn Oktober
Carlo Blum gëtt Direkter faisant fonction vum CNA
