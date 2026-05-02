Fir Kanner, déi grad op d'Welt komm sinn, ass Mammemëllech ganz wichteg. Zu Lëtzebuerg niere bal 95% vun de Fraen an der Maternité an iwwer 60% och véier Méint no der Gebuert.

D'Susanne Theewald hat eng Fréigebuert. Duerch déi psychologesch Belaaschtung war et fir si am Ufank net méiglech ze nieren. De Puppelche krut doropshin déi éischt Deeg Mëllech aus der Frauermilchbank. Déi nei Mamm erkläert: "Muttermilch ist einfach das Wichtegste. Und für ein Frühchen, in Sachen Immunsystem, Darmentwicklung, einfach durch die Unreife, ist es superwichteg, dass da keine Lücken entstehen und dass er das Wertvollste bekommt. Und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden."

D'Frauemilchbank am Klinikum Mutterhaus zu Tréier sammelt Mëllech vu Mammen, déi ze vill produzéieren, fir Frühchen ze versuergen, mee net nëmmen. Dat erkärt d'Dr. Kathrin Lorenz, Kanner a Jugendmedizinnerin: "Duerch die Frühgeburtlichkeit findet ein Groussteil der Entwicklung ja quasi ausserhalb des Mutterleibes statt. Und das sinn die Kinder, die am empfindlichsten sind und am meisten profitieren von der Frauenmilch. Das sind die ersten die darauf Zugriff haben. Und genau so auch Kinder, die schwere Erkrankungen haben, zum Beispill schweren Sauerstoffmangel bei der Gebuert, das nennen wir Asphyxie oder die zum Beispill auch Probleme mit dem Darm haben, da Fehlbildungen haben oder auch eine schwere Darmentzündung haben. Aber auch Kinder mit schwerem Herfehler zum Beispill."

Net all Fra, déi nieft, ka Mëllech spenden. Verschidde Krittäre musse respektéiert ginn. Do kréien d'Fraen ee Froebou auszefëllen deen, d'medezinesch Fachpersonal Bianca Mayer eis gewisen huet: "Es gibt verschiedene Ausschlusskriterien, wie rauchen, Alkohol, wo nicht gespendet werden darf. Und es wird auch eine Serologie, also eine Blutprobe genommen, wo HIV, Hepatitis, CMV alles getestet wird, quasi wie bei einer Blutspende. Wenn dort alles in Ordnung ist, ist die Frau erstmal freigegeben zum Spenden. Wenn sie dann ihre erste Milch abgegeben hat, hier bei uns, wird die auch nochmal kontrolliert auf Aussehen, auf Temperaturen."

Zu Tréier kënnen d'Fraen zwou Wochen no der Gebuert a bis zum éischte Gebuertsdag vun hirem Kand spenden. Duerno ännert d'Mëllech sech ze vill, seet d'Doktesch: "Es ist dan so, dass die Kinder dann dach auch schon am Familientisch mitessen, im Regelfall, und nun auch kleinere Mengen gestillt werden, und da ändert sich die Zusummesetzung der Milch nochmal. Die wird zum Beispill dann nochmal Elektrolyträicher, salziger, und auch die Haupt-Makronärstoffe ändern sich nochmal in der Zusammensetzung.

D'Mëllech kann direkt an der Klinick ofgepompelt ginn. D'Spenderinne kënne se awer och gefruer bannent dräi Méint laanschtbréngen. Ier d'Fraemëllech genotzt ka ginn, gëtt se pasteuriséiert an an aner Fläsche gefëllt. Dat mécht d'Bianca Mayer: "Dann wird sie nochmal in kleinere Flaschen abgefüllt, in 50 Milliliter Flaschen, um so wenig Verwurf wie nur möglich zu haben, weil wir haben ja hier kleine Frühgeborene, die trinken natürlich nicht so vill pro Mahlzeit und wenn wir grosse Flaschen hätten, mit 100 Milliliter, wär der Verwurf einfach viel zu gross, weil die Milch hält sich nur 2 Tage nach dem Auftauen."

Zu Tréier konnten dëst Joer schonn 21 Frühche mat der Framëllech gehollef kréien.

Op Nofro, ob esou eppes zu Lëtzebuerg méiglech wier, huet d'Santé dës Äntwert ginn:

Zu Lëtzebuerg ass et net méiglech fir eng Frae Mëllech fir e friemt Kand ze spenden.

Fir esou e System opzebauen, brauch et eng méi grouss Unzuel u Mammen, déi iwwer méi laang Zäit nieren an déi bereet wiere Mëllech ze spenden. Fir e Lactarium zouverlässeg bedreiwen ze kënnen, muss een eng stabil an dauerhaft Versuergung garantéiert kënnen, fir dass ee Lactarium seng Missioune kann erfëllen

Zu Lëtzebuerg gëtt awer vill gemaach, fir d‘Nieren ze ënnerstëtzen an z'encouragéieren. Spideeler a Servicer, déi Fraen no der Gebuert begleeden, setzen sech dofir an dass den Taux vun der Mammen déi nieren héich bleift besonnesch wären deen éischte sechs méint. Pausen an ee passend Environnement fir nieren ze kënne sinn am Aarbechtsgesetz verankert, fir dës z’ënnerstëtzen.

An den éischte sechs Méint, ass Mammemëllech wichteg fir d’Gesondheet an d’Entwécklung vum Puppelchen, virun allem bei virzäiteg Gebuerten oder Puppelcher déi wéineg weien.

De Comité national pour la protection, la promotion et le soutien de l’allaitement maternel, deen 1996 gegrënnt gouf, bréngt d’Acteuren aus dem Secteur zesummen a suivéiert d’Entwécklung beim Nieren duerch Etüden ewéi d’Etude ALBA.

D’Zuele weisen hei eng positiv Entwécklung: 2023 hu 94 % vun de Fraen an der Maternité hir Puppelche geniert. No véier Méint hunn nach 64 % vun de Mammen hir Kanner exklusiv geniert.

Am Joer 2015 louch den Taux bei 90,2 % an der Maternité a bei 33,1 % fir Mammen déi hir Kanner no véier Méint exklusiv geniert hunn. Dat weist dass d‘Sensibiliséierungs- an Ënnerstëtzungsmoossnamen zu Lëtzebuerg e gewëssen Impakt hunn.