Am Allersmatch zu London war Lyon fréi a Féierung gaangen, d'Lokalekipp konnt de Match awer dréinen an um Enn 2:1 gewannen.
Deen Avantage sollt awer e Samschdeg de Mëtteg am Parc Olympique Lyonnais net allze laang halen. No 16 Minutten gouf et no engem Foul um Dumornay en Eelefmeter fir Lyon. Déi erfuere Franséisin Renard huet d'Verantwortung iwwerholl an ass am éischte Versuch um van Domselaar hänke bliwwen, ma d'Arsenal-Golkipperin stoung um Moment vum Schoss virun der Linn, soudass den Eelefmeter widderholl gouf an d'Renard den 1:0 schéisse konnt. An der Suite war et ee Match op Aenhéicht, an deem d'Lokalekipp awer méi geféierlech bliwwen ass. Sou konnt d'Diani dunn och an der 36. Spillminutt no engem Corner op 2:0 erhéijen. Mat deem Score ass et no 45 Minutten an d'Kabinne gaangen.
Nom Säitewiessel war et ee Match ouni vill Aktiounen a béide Strofraim, an deem den Titelverdeedeger aus England awer méi d'Kontroll iwwerholl huet. An der 76. Minutt war et dunn e wéineg aus dem Näischt den 2:1 vum Russo, no deem alles op eng Verlängerung higedeit huet. Ma an der 89. Spillminutt war et d'Brand, déi no schéiner Virlag vum Dumornay den 3:1 fir Lyon geschoss huet an hire Faarwen domat den Ticket fir d'Finall geséchert huet.
Domat zitt d'Ekipp vum Trainer Jonatan Giraldez, deen d'Kompetitioun och mat Barcelona schonn zweemol gewanne konnt, fir déi 12. Kéier an eng Champions-League-Finall an. Mat 8 gewonnen Titelen ass Lyon donieft Rekordchampion.
E Sonndeg de Mëtteg steet am Camp Nou de Retourmatch vun der 2. Halleffinall tëscht dem FC Barcelona a Bayern München um Programm. Hei gouf et am Allersmatch zu München en 1:1.