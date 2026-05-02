Schwëmmt am oppene MierBockelwal Timmy an der Nordsee fräigesat

De Bockelwal Timmy, deen zanter Uganks Mäerz an enger Bucht virun der däitscher Ostseeküst festsouz, ass e Samschdeg de Moien an der Nordsee fräigesat ginn.
Update: 02.05.2026 09:46
© PHILIP DULIAN/AFP

Dat mellen ënnerschiddlech däitsch Medien, ma och op engem Livestream vum YouTube-Kanal "News5" ass hien net méi ze gesinn. Och d'Privatinitiativ, déi de Wal mat engem sougenannte "Frachtkahn" a Richtung Nordsee transportéiert huet, huet confirméiert, datt e sech Stand 9 Auer net méi an dësem befënnt.

Vill Leit aus Däitschland an aus der ganzer Welt haten déi lescht Wochen d'Drama ëm de Bockelwal "Timmy" poursuivéiert. Zanter Ufank Mäerz war d'Mamendéier, dat u sech aus dem Atlantik kënnt, virun der däitscher Küst un der Ostsee ënnerwee an ass méi dacks op Sandbänken hänke bliwwen. Och hat hie sech an Netzer verfaangen.

Zanter véier Woche louch hien op engem Zoufloss vun der Bucht vun der Wismar op Grond. E Dënschdeg dann huet sech eng Ekipp ronderëm eng Privatinitiativ mam Wal op de Wee a Richtung Nordsee gemaach, nodeems hien aus eegener Kraaft an eng Barge geschwommen ass. Elo um Samschdeg de Moien, schwëmmt hie wéi gesot an der Nordsee am oppene Mier a soll weider an den Atlantik zéien. Ob hien elo definitiv als gerett gëllt, ass nach net kloer. D'Déier ass mat engem GPS ekipéiert, dat méi prezis Donnéeë liwwere soll.

Drama mat Happy End?
Bockelwal Timmy ass a Frachter geschwommen, deen hien an d'Nordsee brénge soll

Lokal LSAP confirméiert
De laangjärege Buergermeeschter vu Mäertert-Waasserbëlleg Gust Stefanetti ass dout
13
OGBL-Presidentin Nora Back warnt
"Generalstreik net méi ze verhënneren" wa Gesondheetssystem weider privatiséiert gëtt
Video
Audio
Fotoen
40
Ried vum LCGB-President
Patrick Dury schéckt Luc Frieden an "Nohëllefstonn iwwer Sozialpolitik" bei de Jean-Claude Juncker
Video
Fotoen
42
Erop op 25 Prozent
Trump annoncéiert méi héich Taxe fir Autoen a Camionen aus der EU
Wéinst der schlechter Qualitéit vun de Gewässer
Biodiversitéitsprimme fir Bauere sollen deels an d'Luucht goen
Audio
6
Weider News
Fëscherei
EU verbitt Bläi a gängege Fësch-Köderen
12
Am Norde vum Land
Zwee Kitze virum Doud gerett - ASBL "Sauvons Bambi Luxembourg" rappelléiert un hir Servicer
Drama mat Happy End?
Bockelwal Timmy ass a Frachter geschwommen, deen hien an d'Nordsee brénge soll
Video
Fotoen
7
Wal "Timmy"
Initiativ kann neie Rettungsversuch starten
Nei Attraktioun am Zoo vun Oakland
De klenge Biergléiw Crimson ass e Star op de soziale Medien
Video
1
Lachsen ënner Waasser
Australesch-Schweedesch Etüd
Saumonen, déi Kokain ausgesat sinn, schwamme méi wäit, ewéi hir "clean" Aartgenossen
2
