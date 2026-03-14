RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Futtball-Championnat: BGL LigueMunneref geet 3:1 op Rodange wannen

Tom Nols
Keng Chance fir d'Heemekipp, déi déif am Tabellekeller stécht. Munneref klëmmt virleefeg op déi drëtt Plaz.
Update: 14.03.2026 19:15
Fir béid Ekippe stoung vill um Spill
Fir béid Ekippe stoung vill um Spill
© Laurent M

Virun 220 Spectateuren haten déi Rodanger all Interêt, sech déi dräi Punkten ze sécheren, hate si dach an de leschte fënnef Partien nëmmen ee Punkt ergattere kënnen. Munneref op Plaz 5 an der Tabell wollt awer no uewe luussen, a louch dunn no net mol enger Véierelstonn och scho mat 2:0 vir. Den Tinelli an der 6. an de Steinmetz an der 10. Minutt hunn hir Faarwen a Féierung geschoss. Mat hirer éischter richteger Chance konnten déi Rodanger dunn awer bëssen iwwerraschend an der 30. Minutt duerch den Mbombo op 1:2 verkierzen. An der Nospillzäit vun der éischter Hallschent hat de Monteiro nach bal vun der Mëttellinn fir den Ausgläich gesuergt. Säi Wäitschoss goung géint de Potto.
An der 50. Minutt huet de Kumbi fir Munneref op 1:3 erhéicht. Rodange ass ze dacks just hannendru gelaf, sou datt eréischt an der 78. Minutt, erëm de Monteiro, mat engem weidere Schoss op de Potto eng éischt Geleeënheet hat fir d’Heemekipp. Vill sollt duerno net méi geschéien, sou dass Munneref déi dräi Punkte mathëlt a sech virleefeg op déi drëtt Plaz an der Tabell no vir schaffe kann. Sollt Péiteng zu Biissen epppes mathuelen, wäert Rodange op déi leschten Tabelleplaz ofrëtschen.

Den Detail vun all de Matcher kënnt Dir am RTL-Ticker noliesen.

FC Rodange 91 - US Munneref 1:3
0:1 Tinelli (6'), 0:2 Steinmetz (10'), 1:2 Mbombo (30'), 1:3 (Kumbi (50')
Hei de Replay vum Match.

Racing Lëtzebuerg - Swift Hesper
Ufank 19 Auer, kuckt hei de Livestream.

Den Iwwerbléck vun de Resultater

D’Tabell

Am meeschte gelies
Vill Froen, wéineg Äntwerten
Mataarbechter vum Siden soll 73.000 Euro verontreit hunn
E Kichebrand an zéng Accidenter
D'Secouriste vum CGDIS hunn um Freidegowend 13 Blesséierter versuergt
Bassist Bob Hardy am RTL-Interview
De Mëssbrauch vun hirem Hit "Take Me Out" mécht d'Band Franz Ferdinand "physesch krank"
Video
0
Nei Decouverte an den Epstein-Akten
Foto wéist fréiere Prënz Andrew a Mandelson am Buedmantel mam Epstein
LSAP-Nationalkongress zu Hollerech
D'Maxime Miltgen an de Georges Engel sinn nei Co-Parteipresidenten
Video
Fotoen
19
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
De Francesco Pio Esposito huet fir Inter getraff
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Inter deelt just mat Bergamo, Lens verpasst Sprong un Tabellespëtzt
0
Den Jackson huet nach virun der Paus mussen dusche goen
26. Spilldag an der Bundesliga
Zweemol Rout fir Bayern bei Gläichspill zu Leverkusen
6
FLF nennt Detailer an Affär ëm fréieren Dammen-Nationaltrainer
Konkret Beweiser dofir, datt Dan Santos onpassend Messagë geschéckt huet
FC Porto's Dominican midfielder #13 Pablo Rosario (L) and VfB Stuttgart's German forward #26 Deniz Undav vie for the ball during the UEFA Europa League - Last 16 - first leg football match VfB Stuttgart v FC Porto in Stuttgart, southern Germany, on March 12, 2026. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)
Europa League: 1/8-Finallen
Porto wënnt hëtzeg Partie zu Stuttgart, Defaite fir Freiburg zu Genk
Reproche vun "onpassende Messagen"
FLF trennt sech vum Dan Santos, Trainer vun der Dammen-Nationalekipp
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Laurent Jans feiert mat Beveren fréizäiteg de Championstitel
4
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.