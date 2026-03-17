Jeunesse Esch — Reinhold Breu verlängert säi Kontrakt bis 2030

Sam Rickal
De 55 Joer alen Däitschen ass zanter dem Summer bei der Escher Jeunesse als Trainer an als Directeur sportif aktiv.
Update: 17.03.2026 20:18
De Reinhold Breu bleift bei der Jeunesse
De Lëtzebuerger Rekordchampion setzt op Kontinuitéit an huet nieft der Kontraktverlängerung mam Reinhold Breu och seng Visioun fir déi nächst Jore bekannt ginn. Aktuell steet d’Jeunesse no 21 Spilldeeg mat 28 Punkten op der 7. Plaz an der Tabell. An Zukunft wëllen déi Schwaarz-Wäiss an der Tabell no uewe klammen, dofir wëllt een an den nächste Jore weiderhin op jonk lëtzebuergesch Talenter setzen.

Am Summer gouf et e gréisseren Ëmbroch. Nieft dem Reinhold Breu, dee souwuel als Trainer, wéi och als Directeur sportif ënner Kontrakt geholl gi war, sinn och eng Partie jonk Lëtzebuerger Spiller, wéi ënnert anerem de Leon Elshan an den Tim Flick, op Esch gewiesselt. Dëse Wee wëllt een och an Zukunft um Transfertmaart aschloen. Donieft wëllt d’Jeunesse awer och déi eege Jugendausbildung weiderhi verbesseren. Zil ass et awer och, méi an den Dammefuttball ze investéieren. Momentan huet d’Jeunesse nëmmen eng U13-Dammenekipp.

Mat ënnert anerem dem Tim Flick, dem Leon Elshan, dem Tiziano Mancini, dem David Jonathans an dem Christophe Andrade Brites huet de nationale Rekordchampion och eng Rei Spiller, déi rezent fir d’U21-Nationalekipp selektionéiert gi sinn.

Am meeschte gelies
E Papp kämpft ëm seng Kanner (Deel 1)
Aus Familljevakanz gëtt juristeschen Albdram: Lëtzebuerger Papp gëtt vu senge Kanner a Mexiko getrennt
Tëscht Beefort an dem Grondhaff
Camion vun der Strooss ofkomm an ëmgetippt, Mëllech ausgelaf
Video
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (17. Mäerz) - Anne Schaaf
"Si huet de Bak net gehalen" – D'Revolutioun vun der Marie-Paule Molitor-Peffer
Video
Audio
6
2,5 Milliarden Euro
De Finanzministère huet e Méindeg e weidere Prêt gemaach
17
Insel an der Kris
Donald Trump kënnegt un, Kuba wëllen ze "iwwerhuelen"
Video
23
Weider News
Champions League op RTL ZWEE, RTL.lu an um RTL Play
Manchester City géint Real Madrid vun 20.45 Auer u live
Video
LIVE
Coupe am Futtball
Déifferdeng kritt et an der Véierelsfinall mam Racing ze dinn
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Liverpool an Tottenham trenne sech 1:1, Mainz klappt Bremen
1
Futtball-Championnat: BGL Ligue
1:1 tëscht Déifferdeng an der Jeunesse, Victoirë fir Diddeleng a Biissen
Video
Fotoen
1
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Olesen trëfft fir Graz, Jans mat Beveren weider ongeschloen
1
De Francesco Pio Esposito huet fir Inter getraff
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Inter deelt just mat Bergamo, Lens verpasst Sprong un Tabellespëtzt
0
