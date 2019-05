No der Victoire an der Coupe Finale sot den Dino Toppmöller am RTL Interview, datt et säi leschte Match op der Trainerbänk vum F91 Diddeleng war.

Wouhin den Däitschen elo geet, konnt oder wollt hien nach net soen. Den Toppmöller gëtt jo a leschter Zäit ëmmer méi mat Virton a Kontakt bruecht, d'Ekipp ass jo déi lescht Woch an déi zweet Belsch Divisioun geklommen. Wat awer feststeet ass, datt den Dino Toppmöller des Woch den sougenannten „Fussballlehrer Lehrgang“ beim DFB untrëtt an dowéinst aus zäitleche Grënn an den nächste Méint net déi ganz Woch iwwer ka bei enger Ekipp sinn.