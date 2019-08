D'Lousgléck war net op hirer Säit. Mat der Belinda Bencic, der Nummer 13 op der Welt, waart eng ganz schwéier Géignerin op d'Lëtzebuerger Nummer 1.

Fir den Optakt vun de US Open zu New York gouf um Donneschdeg den Haapttableau geloust. Hei hat d'Mandy Minella kee Gléck mam Lous, well mat der Belinda Bencic eng ganz schwéier Géignerin am éischten Tour op d'Lëtzebuergerin waart.

D'Schwäizerin gëtt den Ament op Rang 13 am WTA-Ranking gelëscht.