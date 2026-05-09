Den Iwwerbléck vum internationale Futtball

Ted Koob
No 6 Néierlagen um Stéck konnt sech Chelsea nees iwwer e Punkt freeën.
Update: 09.05.2026 17:56
Stuttgart huet sech an der Bundesliga souverän géint Leverkusen behaapt.

Premier League

Liverpool - Chelsea 1:1
1:0 Gravenberch (6'), 1:1 Fernandez (35')

No 6 Néierlagen um Stéck konnt Chelsea zu Liverpool ee Punkt mat Heem huelen. Fir Liverpool hat et no engem fréie Gol vum Gravenberch gutt ausgesinn. Chelsea huet dogéint gehalen a konnt virun der Paus duerch en direkte Fräistouss-Gol vum Fernandez ausgläichen. Nom Téi war d'Heemekipp besser, huet an der Schlussphas de Potto an d'Lat getraff, de Ball sollt awer net méi eragoen. Et blouf beim 1:1-Remis. Liverpool kéint déi 4. Plaz un Aston Villa verléieren, Chelsea ka sech esouguer nach kleng Hoffnungen op eng Champions-League-Qualifikatioun maachen.

Sunderland - Manchester United 0:0

Keng Goler kruten d'Spectateuren zu Sunderland ze gesinn. D'Heemekipp war an der 1. Hallschent méi staark, konnt awer keng Chance am Gol ënnerbréngen. Och nom Téi war ManU net richteg um Terrain a Sunderland huet weider gutt Geleeënheete leie gelooss. Um Enn ka sech ManU méi iwwer de Punkt freeë wéi d'Heemekipp.

ManCity - Brentford (18:30 Auer)

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der Premier League

Serie A

Lazio Roum - Inter Mailand (18 Auer)

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der Serie A

La Liga

Atlético Madrid - Celta Vigo (18:30 Auer)

LINK: D'Resultater, d'Tabell an d'Statistike vun der La Liga

