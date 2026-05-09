Stuttgart huet sech an der Bundesliga souverän géint Leverkusen behaapt.
Liverpool - Chelsea 1:1
1:0 Gravenberch (6'), 1:1 Fernandez (35')
No 6 Néierlagen um Stéck konnt Chelsea zu Liverpool ee Punkt mat Heem huelen. Fir Liverpool hat et no engem fréie Gol vum Gravenberch gutt ausgesinn. Chelsea huet dogéint gehalen a konnt virun der Paus duerch en direkte Fräistouss-Gol vum Fernandez ausgläichen. Nom Téi war d'Heemekipp besser, huet an der Schlussphas de Potto an d'Lat getraff, de Ball sollt awer net méi eragoen. Et blouf beim 1:1-Remis. Liverpool kéint déi 4. Plaz un Aston Villa verléieren, Chelsea ka sech esouguer nach kleng Hoffnungen op eng Champions-League-Qualifikatioun maachen.
Sunderland - Manchester United 0:0
Keng Goler kruten d'Spectateuren zu Sunderland ze gesinn. D'Heemekipp war an der 1. Hallschent méi staark, konnt awer keng Chance am Gol ënnerbréngen. Och nom Téi war ManU net richteg um Terrain a Sunderland huet weider gutt Geleeënheete leie gelooss. Um Enn ka sech ManU méi iwwer de Punkt freeë wéi d'Heemekipp.
ManCity - Brentford (18:30 Auer)
Lazio Roum - Inter Mailand (18 Auer)
Atlético Madrid - Celta Vigo (18:30 Auer)
