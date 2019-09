De Match tëscht Dortmund a Barcelona gëtt den Owend vun 21 Auer un um zweete Kanal vun RTL Tëlee Lëtzebuerg iwwerdroen an am Livestream op RTL.lu.

An den anere Matcher kritt Inter Mailand et mat Slavia Prag ze dinn, den Olympique Lyon spillt géint Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon huet den RB Leipzig op Besuch, Neapel trëtt géint Liverpool un, RB Salzburg kritt et mat Genk ze dinn, den FC Chelsea trëfft op den FC Valencia an Ajax Amsterdam spillt géint Lille.