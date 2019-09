Nodeems de Sascha Hildmann säin Hutt huet missen huelen, gouf beim FC Kaiserslautern séier en Nofolger fir op d'Trainerbänk fonnt.

Mat nëmmen 9 Punkten um 8. Spilldag an no enger desastréiser Néierlag zu Meppen huet den Traditiounsveräin vum Flavio Becca e Méindeg decidéiert, fir dem Boris Schommers d'Aufgab ze ginn, fir d'Ekipp vun der 14. Plaz an der Tabell ze retten.