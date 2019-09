An der Bundesliga huet Schalke e Freideg den Owend mat 2:1 gewonnen. De Leandro Barreiro stoung bei Mainz am Kader, ma gouf net agewiesselt.

An der däitscher Futtball-Bundesliga war e Freideg den Owend den Optakt vum 5. Spilldag. Schalke konnt sech no 90 Minutte mat 2:1 géint Mainz duerchsetzen an domadder déi dräi Punkten doheem behalen.

Schalke war vun der éishcter Minutt un déi besser Ekipp an esou huet de Serdar d'Lokalekipp an der 36. Minutt verdéngt mat 1:0 a Féierung bruecht. An der 75. Minutt ass Mainz eng Reaktioun gelongen. An enger vun hire wéinege Chancë war et den Onisiwo, deen aus 15 Meter de Ball schéin an de rietse Wénkel gesat hat. Laang huet et duerno no engem Remis tëscht Schalke a Mainz ausgesinn, ma an der 89. Minutt huet d'Ekipp vum Wagner awer nach den decisive Gol markéiert an dat duerch den Harit aus 16 Meter.

Schalke ka sech deemno iwwert eng weider gutt Leeschtung an eng 2:1-Victoire freeën a steet op d'mannst fir eng Nuecht op der 2. Plaz an der Tabell. Fir Mainz gesäit et iwwerdeems guer net gutt aus. A 5 Matcher gouf et 4 Néierlagen. Mat nëmmen dräi Punkte kéint een de Weekend op déi leschte Plaz an der Tabell falen.

De Lëtzebuerger Leandro Barreiro stoung bei de Mainzer am Kader, ma hie gouf net agewiesselt.