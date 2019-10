An der Europameeschterschafts-Qualifikatioun spillt déi Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp e Freideg géint Portugal.

De Ruben Dias vu Benfica Lissabon sot op der Pressekonferenz en Donneschdeg, datt Lëtzebuerg eng gutt-organiséiert Ekipp ass, déi een och ganz eescht muss huelen, well et e geféierleche Géigner ass.



Den Nationaltrainer Fernando Santos sot iwwerdeems, datt Lëtzebuerg onverdéngt géint d‘Ukrain verluer huet. D’FLF ass ganz gutt organiséiert, d’Rout Léiwe spillen awer net just op Konter. Mat hirem Trainer, deen zanter 9 Joer ganz gutt Aarbecht mécht, huet Lëtzebuerg mëttlerweil och e Futtball deen och op Ballbesëtz ausgeriicht ass, esou de Santos iwwert de Luc Holtz an d‘FLF-Formatioun.

Op der Pressekonferenz huet de Santos een héije Pressing an Géigepressing ugekënnegt. Iwwert de Cristiano Ronaldo sot de portugisesche Nationaltrainer, datt dee net vu Madeira, mä wuel vun enger anerer Galaxie kënnt.

Zanter e Mëttwoch de Mëtteg sinn d'Rout Léiwen zu Lissabon. E Freideg den Owend um 20.45 Auer gëtt am Estadio Jose Alvalade den EM-Qualifikatiounsmatch géint Portugal ugepaff.

Op RTL Radio Lëtzebuerg gëtt de Match vun der FLF-Selektioun e Freideg live iwwerdroen. Um 2. RTL an am Livestream op RTL.lu an op den Appe kënnt Dir d'Partie och suivéieren.