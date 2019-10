E Mëttwoch war den Hotel vun der Lëtzebuerger Delegatioun zu Santiago am Chile gestiermt an evakuéiert ginn.

Déi Lëtzebuerger U21-Karate-Ekipp ass e Freideg de Mëtteg erëm um Findel gelant. Eigentlech sollte si den Ament bei der Weltmeeschterschaft am Chile untrieden. Ma nodeems den Hotel, an deem d'Sportler gewunnt hunn, wärend Onroue gestiermt gouf, hat d'Federatioun decidéiert, déi Lëtzebuerger Delegatioun erëm Heem ze bréngen.

Bei verschiddene souz de Schock nach déif, wéi si e Freideg de Mëtteg erëm hei Heem ukoumen. Hinne war zwar versprach ginn, si wiere sécher, ma e Mëttwoch ass d'Situatioun zu Santiago eskaléiert a Casseuren hunn den Hotel vun den Athlete gestiermt.

Bei den Onrouen am Chile si bis ewell schonn op d'mannst 18 Leit ëm d'Liewe komm, Honnerte goufe blesséiert. Ausléiser vun den Demonstratioune war d'Hausse vun de Präisser fir den ëffentlechen Transport, de leschte Freideg. Doraus gouf séier en allgemenge Protest géint déi sozial a wirtschaftlech Problemer am Land. Ma obschonns de President Piñera doropshi Sozial-Moossnamen annoncéiert hat, sinn d'Protester weidergaangen. Ëmmer erëm sinn d'Demonstranten dobäi mat de Forces de l'ordre uneneegeroden a Casseuren hu vandaléiert.

D'Decisioun, d'Ekipp net untrieden ze loossen, ass de Responsabelen awer trotzdeem net liicht gefall. Et hätt ee permanent a Kontakt mat de Responsabelen op der Plaz gestanen, et krut een Informatiounen iwwert déi aktuell Situatioun, ma soubal d'Lëtzebuerger Delegatioun am Hotel net méi sécher war, huet een d'Decisioun geholl, datt si sollen zeréckkommen, sou d'Presidentin Tessy Scholtes.

Op sportlechem Plang ass et natierlech eng enorm Enttäuschung, ma um Enn geet d'Sécherheet awer ëmmer vir, sou d'Céline Henry.

Beim Lëtzebuerger Comité versteet een iwwerdeems net, dass d'Weltorganisatioun d'Kompetitioun ënnert dësen Ëmstänn weider lafe léist. Ëmmerhin hätt een d'Sécherheet vun den Athleten offensichtlech net méi kënnen assuréieren.

© Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber © Didier Weber

Schreiwes vun der FLAM

Le comité Karaté vous informe que leur délégation de Karaté présente au championnat du monde au Chili est rentrée ce jour à 13H50. Les athlètes ainsi que tous les accompagnateurs ont été accueillis par Monsieur le ministre des Sports, Dan Kersch, Serge Schaul président de la Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux ainsi que Mme Tessy Scholtes présidente de la section Karaté.

Les athlètes se portent très bien malgré ce vécu malheureux au Chili. Ils sont tous déçus de ne pas avoir pu participer au championnat du monde mais contents d’avoir pu retrouver leurs familles au Grand-Duché. Mr Léo Salvatore chef de la délégation ainsi que son collègue Mr Nelting Ulrich sont contents et surtout rassurés d’avoir mener cette mission à sa fin en toute sécurité.

Le comité Karaté présidé par Mme Scholtes Tessy tient à remercier le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère des Sports ainsi que toutes les personnes impliquées dans ces démarches pour faire venir leur délégation au plus vite vers le Luxembourg.

Un tout grand Merci également au consul honoraire du Grand-Duché du Luxembourg au Chili pour cette fructueuse collaboration avec Mr Salvatore et Mr Nelting.

Le comité souhaite à tous les athlètes de bonnes vacances tant méritées.