De Leefer vum Celtic huet e Samschdeg fir déi 10 Kilometer 31 Minutten an 1 Sekonn gebraucht. Fir d'Königs war et eng Zäit vu ronn 35 Minutten.

Bei der 28. Editioun vum Deulux-Laf huet sech de Yonas Kindé zu Laser direkt hannert Waasserbëlleg no 10 Kilometer mat engem Virsprong vu 14 Sekonne viru sengem Club-Komerod Bob Bertemes duerchgesat. De Mohammed Hueeein vum CSL ass mat engem Retard vun 30 Sekonnen deen Drëtte ginn.

Bei den Dammen huet d'Mimi Königs (Celtic) an enger Zäit vu 35 Minutten an 30 Sekonne gewonnen. Op d'Plazen zwee an dräi sinn d'Vera Hoffmann (Celtic) an dem Martine Mellina (Celtic).