E Sonndeg huet Lëtzebuerg an der Pre-Qualifikatioun fir d'Olympesch Spiller 2022 op der Kockelscheier mat 4:5 géint d'Vereenten Arabesch Emiraten verluer.

Fir d'Lëtzebuerger Äishockey-Nationalekipp ass et e Sonndeg op der Kockelscheier an der Pre-Olympia-Qualifikatioun ëm näischt méi gaangen. No der 3:5-Defaite e Samschdeg den Owend géint Kirgistan war e weiderkomme vun der Ekipp vum Petr Fical schonn net méi méiglech, well Kirgistan déi éischte Plaz net méi ze huele war.

Fir d'Lëtzebuerger Äishockey-Nationalekipp gouf et e Sonndeg leider och kee verséinlechen Ofschloss op der Kockelscheier. D'Ekipp ronderëm de Kapitän Colm Cannon huet sech misse mat 4:5 géint d'Vereenten Arabesch Emiraten geschloe ginn. An der zweeter Partie vum Dag huet Kirgistan Bosnien-Herzegowina mat 15:3 iwwerrannt a sech domadder souverän déi 1. Plaz an der Tabell geséchert. Um Enn kommen d'Lëtzebuerger mat enger Victoire aus dräi Matcher an der Pre-Olympia-Qualifikatioun op déi 3. Plaz am Grupp N.

De Resumé vum Match vun de Lëtzebuerger

Schonn no 2 Minutte waren d'Lëtzebuerger duerch e Gol vum Al Zaabi mat 0:1 a Réckstand geroden. An der 11. Minutt hunn d'Gäscht nogeluecht an duerch den Al Dhaheri op 2:0 erhéicht. Lëtzebuerg huet sech trotz dem Réckstand net op ginn a konnt an der 14. Minutt op 1:2 duerch de Backes verkierzen. E puer Sekonnen drop ass hinnen du souguer den 2:2 duerch de Cannon gegléckt.

D'Lëtzebuerger waren elo richteg am Spill dran a konnten an der 24. Minutt eng éischte Kéier am Match a Féierung goen. De Cannon hat nees getraff. D'Féierung vun der Ekipp aus dem Grand-Duché huet awer net laang gehalen, well do hunn d'Gäscht duerch e Gol vum Zainutdinov nees op 3:3 ausgeglach. Den Tempo ass weider héich bliwwen an esou huet et kuerz drop nees gerabbelt. De Backes konnt d'Lëtzebuerger an der 26. Minutt nees mat 4:3 a Féierung bréngen. Dësen Avantage sollt net vu laanger Dauer sinn. De Sauko huet nämlech an der 32. Minutt de 4:4 fir d'Vereenten Arabesch Emiraten geschoss. 10 Minutte viru Schluss huet de Remess mam 5:4 d'Victoire fir d'Vereenten Arabesch Emiraten perfekt gemaach. Um Enn konnt sech Lëtzebuerg also net mat enger Victoire aus dem Tournoi verabschiden.