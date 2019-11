An der Pre-Olympia-Qualifikatioun huet Lëtzebuerg duerch d'Defaite déi éischte Plaz an der Tabell missen ofginn.

Am Äishockey ass d'Lëtzebuerger Nationalekipp dëse Weekend an der Pre-Olympia-Qualifikatioun gefuerdert. No der däitlecher 10:1-Optaktvictoire géint Bosnien-Herzegowina e Freideg den Owend huet d'Ekipp vum Trainer Petr Fical e Samschdeg den Owend mat 3:5 géint Kirgistan de Kierzere gezunn. D'Lëtzebuerger stinn domadder hannert Kirgistan elo op der zweeter Plaz an der Tabell.

Et war eng spannend Partie tëscht Lëtzebuerg a Kirgistan. No 18. Minutt waren d'Lëtzebuerger duerch e Gol vum Eriksson mat 1:0 a Féierung gaangen. Am zweeten Drëttel huet d'Ekipp ronderëm de Kapitän Colm Cannon dunn awer komplett de Fuedem verluer. Kirgistan konnt duerch 4 Goler bannent 10 Minutte de Match dréinen. Fir d'Éischt hat den Nosov op 1:1 gesat, ier de Kudashev (29'), de Gorobets (31') an den Nosov de Score op 4:1 eropgeschrauft haten.

Lëtzebuerg huet duerno e bësse gebraucht, fir sech vun dëse 4 Goler ze erhuelen, ma d'Spiller hu weider gekämpft an doduerch sollt et nach eng Kéier richteg spannend ginn. An der 49. Minutt hat de Mosr op 2:4 verkierzt. Ier de Cannon an der 56. Minutt den 3:4 markéiert hat. Bis déi lescht Sekonn hu béid Ekippen alles ginn, ma d'Victoire war um Enn fir Kirgistan. 34 Sekonne viru Schluss hat den Tnkikh de Puck an den eidele Gol geschoss a mam 5:3 fir d'Schlussvictoire gesuergt.

© Screenshot

An der zweeter Partie vum Dag hunn d'Vereenten Arabesch Emiraten mat 6:3 géint Bosnien-Herzegowina gewonnen.

No 4 vu 6 Matcher steet Kirgistan op der 1. Plaz an der Tabell mat 6 Punkten. Lëtzebuerg an d'Vereenten Arabesch Emiraten sti mat 3 Punkten op de Plazen 2 an 3. Um Wupp steet Bosnien-Herzegowina mat 0 Punkten.