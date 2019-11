De Lëtzebuerger huet mat 15 Meter an 10 Zentimeter an der Kategorie F63 och een neie Weltrekord realiséiert.

Am Para-Athletismus huet den Tom Habscheid sech bei der Weltmeeschterschaft zu Dubai e Sonndeg d'Sëlwermedail geséchert. De Lëtzebuerger huet d'Bomm 15 Meter an 10 Zentimeter wäit gestouss.

Gold war fir de Favorit aus Groussbritannien Aled Davies mat 15 Meter an 32 Zentimeter.

Mat senger Wäit vu 15 Meter an 10 Zentimeter huet den Tom Habscheid een neie Weltrekord a senger Klass opgestallt.

Schreiwes vum Sportminister Dan Kersch

Message de félicitations du Ministre des Sports Dan Kersch à l'attention de Tom Habscheid, médaillé d'argent aux Championnats du monde en para-athlétisme à Dubai au lancer du poids. Tom Habscheid - Vice champion du monde, avec en sus un nouveau record du monde dans sa catégorie et une qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 !

Cher Tom,

Les Championnats du Monde en para-athlétisme à Dubai constituent pour toi, en cette fin d'année 2019, la compétition de référence en vue des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, et je constate avec grande satisfaction qu'une nouvelle fois, tu as été au rendez-vous et à la hauteur des attentes, pourtant relevées !

Avec un jet au-delà des 15 mètres, tu améliores encore ton propre record du monde dans ta catégorie (F63) pour le porter désormais à 15m10 , voilà une nouvelle démonstration de tes progrès constants, Bravo Tom !

Au bout d'une lutte de très haut niveau, tu ne t'inclines que face au grand favori, le Britannique Aled Davies (cat. F42) pour remporter la médaille d'argent, un honneur pour le pays tout entier.

Le Luxembourg est fier de compter en ses rangs un champion de ta trempe, mes sincères félicitations !

Mes meilleurs vœux t'accompagnent sur la route des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 pour lesquels la qualification est dorénavant acquise !