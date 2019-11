Datt am Lëtzebuerger Futtball Arbittere feelen, fir de Spillbetrib normal ze assuréieren, ass gewosst.

D'Situatioun ass awer vill méi dramatesch, wéi een dat kéint unhuelen. De Charel Schaack, Responsabele vun den Arbittere bei der FLF ass och ganz kloer a senger Ausso: "Et ass net 1 Minutt virun 12, mä schonn 12 Auer, wann net esouguer ze spéit. Et huet ee guer keng Reserve méi. Wann 2 oder 3 Arbitteren ausfalen, kéint et sinn, datt och Seniorsmatcher mussen ofgesot ginn. Et sinn u sech net manner Arbitter ginn, mä méi Matcher."

Dobäi ass de Rekrutement à la base, guer net esou schlecht: "Et ass awer bal onméiglech déi nei Arbitteren dobäi ze behalen. Si halen no 3 bis 4 Matcher nees op. Et gëtt ze vill Drock vu bausse gemaach, besonnesch am jonken Alter. Arbitter sinn, ass en Hobby, deen een och muss léieren."

Fir Léisungen ze fannen, ass net einfach, däers ass sech de Charel Schaack och bewosst: "D'Veräiner mussen hir Leit sensibiliséieren, net esou vill Wäert op d'Resultat ze leeën. D'Eltere sollen och verstoen, datt e jonken Arbitter nach keen Champions-League-Arbitter ass."

Et ass jiddwerfalls wichteg, datt sech méi Leit dem nobelen Hobby hierginn, well ouni Arbitter kee Match.